Что известно о пяти новых российских национальных проектах

13:46, 29 февраля 2024, ПАИ

Запуск пяти новых национальных проектов анонсировал президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Речь идёт о появлении нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных».

Так, нацпроект «Семья» будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости. В частности, предлагается запустить новую программу по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин; продлить программу маткапитала как минимум до 2030 года, а программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров. Также регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 млрд рублей на решение этой проблемы. Кроме того, до 2030 года продлят норму, которая позволяет направить на погашение ипотеки 450 тысяч рублей для семей при рождении третьего ребёнка, а налоговый вычет на второго ребёнка увеличат до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего – до шести тысяч рублей в месяц.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будет нацелен на сельские территории и регионы, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. В частности, в рамках этого нацпроекта в ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более одного триллиона рублей. Ежегодно планируется строить по 350 спорткомплексов. До 2030 года на это выделят 65 миллиардов рублей. Также со следующего года начинается программа капитального ремонта детских садов.

Кроме того, глава государства предложил консолидировать позитивный опыт в сфере молодёжной политики и уже в этом году запустить новый нацпроект «Молодёжь России». В частности, в рамках этого нацпроекта для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах с 1 сентября 2024 года будет введена федеральная выплата пять тысяч рублей. Выплаты для классных руководителей в городах с населением до 100 тысяч человек будут увеличены в два раза, до десяти тысяч рублей, с 1 марта. На обновление инфраструктуры педагогических вузов из федерального бюджета выделят девять миллиардов рублей.

Также появится нацпроект «Кадры», который будет направлен на то, чтобы молодёжь получала актуальное в XXI веке образование. В частности, в рамках этого нацпроекта планируется выделить около 400 миллиардов рублей на строительство 40 университетских кампусов, 124 миллиарда рублей – на ремонт 791 общежития вузов, 120 миллиардов рублей – на ремонт четырёх тысяч учебных корпусов колледжей и общежитий.

Помимо этого, к 2030 году Владимир Путин призвал сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики. Для реализации этого запустят нацпроект «Экономика данных». На него будет выделено не менее 700 миллиардов рублей в предстоящие шесть лет.

Отметим, что о всех нацпроектах, которые функционируют в России, можно ознакомиться на официальном портале нацпроектов – национальныепроекты.рф.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.