Путин поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия
В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировав программу их сохранения сроком на 20 лет.
Владимир Путин также призвал устранить избыточные требования в вопросе сохранения объектов культурного наследия. «Нужно предусмотреть меры поддержки тех, кто готов вкладывать ресурсы в восстановление памятников», - заявил президент.
Программа «Земский работник культуры» будет запущена с 2025 года. Работник, который переедет работать на село, получит миллион рублей, а в Новороссии, Донбассе и Дальнем Востоке - вдвое больше.
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