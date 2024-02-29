Путин поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия

13:54, 29 февраля 2024, ПАИ

В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировав программу их сохранения сроком на 20 лет.

Владимир Путин также призвал устранить избыточные требования в вопросе сохранения объектов культурного наследия. «Нужно предусмотреть меры поддержки тех, кто готов вкладывать ресурсы в восстановление памятников», - заявил президент.

Программа «Земский работник культуры» будет запущена с 2025 года. Работник, который переедет работать на село, получит миллион рублей, а в Новороссии, Донбассе и Дальнем Востоке - вдвое больше.