Садовые товарищества включат в программу социальной газификации

14:03, 29 февраля 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации, включив в неё садовые товарищества. Об этом он заявил в своём послании Федеральному Собранию 29 февраля.

Благодаря программе социальной газификации газ уже подведён к границам 1 млн 100 тысяч участков, и прием заявок продолжается, омтетил президент. Льготным категориям граждан, в том числе семьям героев СВО, с проведением газа помогают и внутри участка.

«При этом в границах многих населённых пунктов, куда уже подведён сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами обихаживают свои участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год, но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадют в программу соцаз. Проблема затрагивает миллионы людей, и её надо решить в интересах наших граждан, расширив программу социальной газификации, продолжив сети до границ участков в садоводческих товариществах», - сказал Владимир Путин.