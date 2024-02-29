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Общество

Игорь Иванов - о послании президента: Профсоюзы в России слышны

Профсоюзы слышны, поэтому для россиян будут сохранены социальные гарантии, будут расти заработные платы, а страну ждёт светлое будущее. Своё мнение по итогам ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в медиацентре ПАИ высказал председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

На фото: Игорь Иванов. Фото: ПАИ

«Сегодня президент в своём очередном послании Федеральному Собранию РФ традиционно ответил на вопросы по всем сферам и отраслям. Конечно, особое внимание было уделено специальной военной операции, нашим бойцам, которые сегодня на передовой, нашим героям. Был отмечен тот факт, что сегодня как никогда мы все консолидированы. И все работаем на общее дело, на общую победу. Отдельно отмечена роль общественных организаций и объединений. Профсоюзы – самая крупная общественная организация в стране, которая насчитывает более 20 миллионов членов. Отрадно, потому что мы стараемся внести максимальный вклад в наше общее дело: и в победу, и что касается экономики, социального государства, социальной сферы», – сказал Игорь Иванов.

Он также отметил, что президент уделил много внимания в своём обращении к Федеральному Собранию социальной сфере, говорил о ценностях, о поддержке материнства и детства.

«Это означает, что мы остаёмся социальным государством. Это значит, что профсоюзы слышны, что будут сохранены социальные гарантии, будут расти заработные платы и будущее у нашей страны самое светлое», – подчеркнул Игорь Иванов.

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