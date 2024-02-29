Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта

Более 210 млрд рублей направят регионам из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта. Фото: ПАИ

«С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст – до 2030 года субъекты дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев», – сказал глава государства.

На эту программу обновления общественного транспорта будет выделено дополнительно 150 млрд рублей из федерального бюджета.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что также будет обновлен парк школьных автобусов. При этом темпы обновления – не менее 3 тысяч машин в год.

«Выделим на закупку школьных автобусов дополнительно 66 миллиардов рублей. И, конечно это должна быть техника, произведенная в России полностью или с высокой степенью локализации», – подчеркнул президент.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
29 февраля 2024

ПАИ-live: итоги проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» в Псковской области  
29 февраля 2024

Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта
29 февраля 2024

Садовые товарищества включат в программу социальной газификации
29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года
29 февраля 2024

«Курс молодого бойца. Информационный фронт» приглашают пройти псковскую молодёжь
29 февраля 2024

Владимир Путин обозначил задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы
29 февраля 2024

Псковский театр драмы представил стажёрскую группу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...