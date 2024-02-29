Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта

14:08, 29 февраля 2024, ПАИ

Более 210 млрд рублей направят регионам из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст – до 2030 года субъекты дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев», – сказал глава государства.

На эту программу обновления общественного транспорта будет выделено дополнительно 150 млрд рублей из федерального бюджета.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что также будет обновлен парк школьных автобусов. При этом темпы обновления – не менее 3 тысяч машин в год.

«Выделим на закупку школьных автобусов дополнительно 66 миллиардов рублей. И, конечно это должна быть техника, произведенная в России полностью или с высокой степенью локализации», – подчеркнул президент.