Чемпионат Псковской области по футзалу стартует 23 марта

14:40, 29 февраля 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по футзалу стартует 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Соревнования пройдут в три этапа: предварительный, полуфинальный и финальный. Предварительный этап состоится с 23 по 24 марта, полуфинальный этап пройдёт 30 и 31 марта, а финальный – с 5 по 7 апреля.

На предварительном этапе соревнования пройдут в пяти зонах области: Дно, Сосновый Бор, Владимирский Лагерь, Пустошка и Остров. В каждой зоне четыре-пять команд поборются за выход в полуфинальный этап.

На полуфинальном этапе 12 лучших команд разделят на три группы. Из каждой группы в финальный этап выйдут по две лучшие команды, а также Псков и Великие Луки.

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