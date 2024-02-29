Путин: Подлинная элита - все, кто служит России, а не те, кто набил карманы в 90-е

14:34, 29 февраля 2024, ПАИ

Подлинная элита - все, кто служит России, а не те, кто набил карманы в 90-е, заявил президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию 29 февраля.

Путин отметил, что постоянно встречается с участниками СВО: кадровыми военными, добровольцами, мобилизованными. «Смотрю на этих людей - и сердце наполняется гордостью за наш народ. Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодёжи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении, возглавлять предприятия и регионы», - заявил глава государства.

По его словам, такие подлинные патриоты в жизни скромны и сдержанны, они «не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов, но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность».

«Таким людям можно доверить Россию. Слово «элита» во многом дискредитировано теми, кто, не имея никаких заслуг, набил карманы в 1990-е годы, они точно не элита. Подлинная элита - все, кто служит России: труженики и воины, надеждные, проверенные, достойные люди, доказавшие свою преданность словом и делом», - подчеркнул Владимир Путин.

Он также сообщил, что с 1 марта ветераны СВО, солдаты и офицеры из действующих частей смогут подать заявку на участие в первом учебном потоке специальной кадровой программы «Время героев». Программа будет строиться по принципам лучших проектов: «Лидеры России», Высшая школа госуправления, которую называют «школой губернаторов».

Участниками новой кадровой программы смогут стать военнослужащие с высшим образованием. Их наставниками будут члены правительства, главы министерств и ведомтсв, руководители препдриятий. Обучение начнется в ближайшие месяцы.

Кроме того, участники и ветераны СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих гражданских вузах. Те, кто захочет продолжать военную карьеру, будет получать приоритет в продвижении по службе.