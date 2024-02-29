Александр Седунов – о послании президента: В России уделяется особое внимание подготовке молодых кадров

15:26, 29 февраля 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание подготовке молодых кадров, объявив о запуске нацпроекта «Кадры», считает доктор исторических наук, экс-председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

«Сегодня в послании президента прозвучали масштабные реформы и преобразования, которые затронут все стороны жизни общества. Я думаю, что для системы образования, о которой сегодня очень много говорил Владимир Владимирович, принципиально важной задачей является нацпроект «Кадры». Сегодня чрезвычайно важна подготовка к новой профессиональной деятельности молодых людей, которые заканчивают различные учебные заведения. Многие предприятия и учреждения ожидают приток подготовленных и квалифицированных работников, потому что те проекты, которые от части уже начали реализовываться, в том числе проект на территории Псковской области «Профессионалитет», в последующие годы получат дополнительное развитие и с точки зрения оснащения новых учреждений профессионального образования, и с точки зрения ремонта общежитий и учебных мастерских. Это принципиально важная задача. И ещё очень важный момент в рамках этого национального проекта «Кадры», который озвучил Владимир Владимирович, это то, что он призвал руководителей предприятий приглашать на профориентации школьников и студентов, для того чтобы они видели возможные места работы и понимали, где они будут работать в будущем», – отметил он.

Напомним, сегодня Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходила в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.