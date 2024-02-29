Андрей Ключко - о послании президента Федеральному Собранию РФ: Сообща сможем решить все возникающие задачи

17:03, 29 февраля 2024, ПАИ

Сотрудник филиала Центра спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» в Псковской области Андрей Ключко прокомментировал послание президента Федеральному Собранию России, которое прошло сегодня, 29 февраля.

Переполняет чувство гордости за нашу страну, заявил Андрей Ключко. «Мы все вместе сообща сможем решить все возникающие задачи, которые стоят перед страной, и все вызовы, которые стоят перед нами, мы преодолеем», – сказал он.

«Больше всего запомнились слова президента о том, что то, что страна делает сейчас и сделает в будущем, возможно только благодаря нашим боевым друзьям, которые в данный момент защищают нашу Родину с оружием в руках, находятся в окопах под пулями и снарядами. Как сказал президент, это элита нашего общества и им доступны все эти меры поддержки, которые с завтрашнего дня, как сказал президент, вступают в действие. Это программа, которая называется «Время героев», – подчеркнул сотрудник филиала центра «Воин» в Псковской области.