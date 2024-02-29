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Андрей Ключко - о послании президента Федеральному Собранию РФ: Сообща сможем решить все возникающие задачи

Сотрудник филиала Центра спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» в Псковской области Андрей Ключко прокомментировал послание президента Федеральному Собранию России, которое прошло сегодня, 29 февраля.

Андрей Ключко о послании президента к Федеральному собранию РФ: Сообща сможем решить все возникающие задачи. Фото ПАИ

Переполняет чувство гордости за нашу страну, заявил Андрей Ключко. «Мы все вместе сообща сможем решить все возникающие задачи, которые стоят перед страной, и все вызовы, которые стоят перед нами, мы преодолеем», – сказал он.

«Больше всего запомнились слова президента о том, что то, что страна делает сейчас и сделает в будущем, возможно только благодаря нашим боевым друзьям, которые в данный момент защищают нашу Родину с оружием в руках, находятся в окопах под пулями и снарядами. Как сказал президент, это элита нашего общества и им доступны все эти меры поддержки, которые с завтрашнего дня, как сказал президент, вступают в действие. Это программа, которая называется «Время героев», – подчеркнул сотрудник филиала центра «Воин» в Псковской области.

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