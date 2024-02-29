Наталья Фёдорова – о послании президента: Мы видим социальную направленность изменений

16:00, 29 февраля 2024, ПАИ

Послание президента важно не только для главы муниципалитета, но и для каждого человека нашей страны. Для всех возрастных, разных социальных категорий слова Владимира Путина абсолютно понятно, доступно и, самое главное, многие получили ответы практически на все волнующие их вопросы, отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ по итогам послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию.

«Затронута была абсолютно каждая сфера и мы видим именно социальную направленность изменений, которые предстоят, где-то сначала в рамках эксперимента, где-то сразу они будут внедряться, то есть важнейшие, мощные направления развития во всех сферах», – сказала Наталья Фёдорова.

Особенность всех изменений состоит в том, что речь идет о перспективе на шесть лет, до 2030 года. «Это звучало по всем направлениям. Для реализации многих задач требуется время и хорошая проработка», – заметила глава Псковского района.

Всегда важно слышать оценку органов местного самоуправления регионов, подчеркнула Наталья Фёдорова и добавила, что приятно было услышать Псковскую область сразу в нескольких направлениях.

«Конечно, те меры, которые будут приняты для регионов, очень важны. Они позволят наращивать потенциал и развивать инфраструктуру, производство и социальную сферу», – отметила она.

Помимо этого, Наталья Фёдорова отметила заявления, которые касаются сферы образования. «Всё, начиная от капитальных ремонтов детских садов, я лично болела за этот вопрос, для меня это архиважно. Капитальный ремонт школ, вопросы ЕГЭ, вопросы учительства, подготовка кадров – это потенциально линия развития и обеспечения нашего будущего», – сказала глава района.

Также для Псковского района и для Натальи Фёдоровой важной является тема сельского хозяйства и в целом сельских территорий.

«Сельским территориям уделяется внимание. И, конечно, наш агропромышленный комплекс, который обеспечивает продовольственную безопасность страны, отмечен нашим лидером и обозначены перспективы роста и развития», – заключила Наталья Фёдорова.