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Политика

Михаил Герасимов:  Путин сделал особый акцент на укреплении суверенитета страны

Владимир Путин сделал особый акцент на укреплении суверенитета России, заявил директор автономной некоммерческой организации Псковской области отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» Михаил Герасимов в беседе с корреспондентом ПАИ по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Фото: ПАИ

«В своём ежегодном послании Владимир Путин поставил чёткий акцент на укреплении суверенитета России. Как гражданина, меня это не может не радовать, поскольку наша страна исторически занимает особое место на геополитической карте мира. Псковская область граничит с Эстонией и Латвией, которые входят в НАТО, а это значит, что наш регион должен с двойной бдительностью относиться к безопасности государственной границы, чтобы не допустить вражеских провокаций. Как директор отряда «Дружина», заявляю, что мы делаем всё для этого», — поделился впечатлениями от просмотра Михаил Герасимов.

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