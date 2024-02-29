Список мер поддержки российских семей, озвученный президентом, привёл Борис Елкин

15:21, 29 февраля 2024, ПАИ

Список мер поддержки российских семей, озвученный президентом Владимиром Путины в послании Федеральному Собранию, привёл глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В частности, для повышения качества жизни семей с детьми и повышения рождаемости будет запущен новый нацпроект «Семья». Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. С 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8%. До 2800 рублей в месяц увеличат налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 — на третьего и каждого последующего. Продлится программа материнского капитала, как минимум до 2030 года. Ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семьей с детьми до шести лет. Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка будет продлена до 2030 года.

Регионы РФ с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 млрд рублей на расширение мер поддержки семей.

Также президент поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей России.