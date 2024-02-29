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Политика

Наталья Ильина – о послании президента: Развитию образования и науки в России уделяется все больше внимания

Развитию образования и науки в России за последние годы уделяется все больше внимания, заявила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в беседе с корреспондентом ПАИ по итогам послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Эту тенденцию продолжает и подтверждает целый ряд инициатив, прозвучавших сегодня в послании Президента Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию. Глава государства предложил пролонгировать проекты, реализуемые Министерством науки и высшего образования РФ, — «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы». Участие в этих федеральных программах позволило Псковскому государственному университету приступить к качественной трансформации образовательных программ, исследовательской и молодежной политик, а также инфраструктуры вуза», — рассказала Наталья Ильина.

Она добавила, что в послании Федеральному собранию также был инициирован ряд новых национальных проектов. В их числе такие значимые, как «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь». «Все эти направления входят в число приоритетных для нашего университета. В частности, на проектно-аналитической сессии с участием экспертов «Социоцентра» наша команда обсуждала детали нового стратегического проекта, включенного в Программу развития вуза «Приоритет 2030», — «Здоровый регион. Здоровый муниципалитет. Здоровый университет», — сказала собеседник агентства.

Концепция проекта была сформулирована по запросу Правительства Псковской области и лично губернатора региона Михаила Ведерникова. Проект связан с популяризацией здорового образа жизни и спорта, персонифицированной медициной и диагностическими исследованиями.

«Отдельно хочется отметить старт нацпроекта «Молодежь России», анонсированный Владимиром Владимировичем. Около 80% всей молодежи Псковской области - активной, инициативной, творческой - сегодня сконцентрировано в ПсковГУ. Именно университет является масштабной площадкой их профессиональной и личностной самореализации. Как сообщил Президент, в регионе будет построена школа молодежного лидерства. Это значит, что в скором времени появится экосистема, мотивирующая студентов к созданию и реализации новых перспективных проектов и идей. Уверена, что решения Президента будут способствовать дальнейшему развитию системы среднего специального и высшего образования в России, подготовке высококвалифицированных кадров для экономики страны и росту благосостояния нашего народа.», — считает Наталья Ильина.

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