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Спорт

Два великолукских студента принимают участие во Всероссийской зимней Универсиаде по биатлону

Два студента Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) принимают участие во Всероссийской зимней Универсиаде по биатлону. Соревнования проходят в Уфе с 27 февраля по 3 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Два великолукских студента принимают участие во Всероссийской зимней Универсиаде по биатлону. Фото: пресс-служба ВЛГАФК

В гонке на 15 километров среди мужчин участвует студент ВЛГАФК Илья Астахов. В гонке на 12,5 километров среди женщин бежит Полина Большакова.

Оба спортсмена являются мастерами спорта России по биатлону.

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