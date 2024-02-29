Два великолукских студента принимают участие во Всероссийской зимней Универсиаде по биатлону

16:26, 29 февраля 2024, ПАИ

Два студента Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) принимают участие во Всероссийской зимней Универсиаде по биатлону. Соревнования проходят в Уфе с 27 февраля по 3 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

В гонке на 15 километров среди мужчин участвует студент ВЛГАФК Илья Астахов. В гонке на 12,5 километров среди женщин бежит Полина Большакова.

Оба спортсмена являются мастерами спорта России по биатлону.

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