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«Если ты не замолчишь, отрежу язык»: многодетной псковичке грозит два года тюрьмы за угрозу убить сожителя

Многодетная мать из Псковского района угрожала своему сожителю убийством из-за того, что её не устраивал его заработок. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Многодетная псковичка угрожала сожителю убийством из-за неудовлетворённости его заработком. Фото: ПАИ

В ночь с 30 на 31 января 2024 года в доме в деревне Мельницы Псковского района между 41-летней женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Псковичка высказала претензии о том, что сожитель недостаточно финансово помогает содержать её несовершеннолетних детей.

Во время конфликта мужчина, не желая слушать претензии в свой адрес, решил выйти на улицу. Это разозлило псковичку и она, схватив кухонный нож, перегородила выход, замахнулась на сожителя ножом и крикнула ему: «Если ты не замолчишь, отрежу язык».

Женщина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения.

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