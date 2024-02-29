«Если ты не замолчишь, отрежу язык»: многодетной псковичке грозит два года тюрьмы за угрозу убить сожителя

17:09, 29 февраля 2024, ПАИ

Многодетная мать из Псковского района угрожала своему сожителю убийством из-за того, что её не устраивал его заработок. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В ночь с 30 на 31 января 2024 года в доме в деревне Мельницы Псковского района между 41-летней женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Псковичка высказала претензии о том, что сожитель недостаточно финансово помогает содержать её несовершеннолетних детей.

Во время конфликта мужчина, не желая слушать претензии в свой адрес, решил выйти на улицу. Это разозлило псковичку и она, схватив кухонный нож, перегородила выход, замахнулась на сожителя ножом и крикнула ему: «Если ты не замолчишь, отрежу язык».

Женщина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения.