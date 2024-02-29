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Радиостанция "Серебряный дождь"

Более 10 видов мастер-классов проводят в Псковском центре народного творчества

Более 10 видов мастер-классов проводят в Псковском областном центре народного творчества, сообщила руководитель учреждения Наталья Белова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Изготовление набойки – это древний вид народного декоративно-прикладного искусства, известный с X века. Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Ежемесячно, а то и раз в две недели, мы меняем выставки. Мы нацелены на то, чтобы рассказывать псковичам и туристам о мастерах, о самодеятельных художниках... Мастер-классы у нас сейчас проводятся, в том числе и по «Пушкинской карте». У нас около 20 видов мастер-классов для детей, взрослых и молодёжи. С ними можно ознакомиться на нашем сайте», – рассказала гостья радиоэфира.

Она отметила, что мастера не только организовывают индивидуальные и групповые занятия в Пскове, но и проводят выездные мастер-классы по заказам муниципалитетов. «Мы выезжаем на «Культурные выходные» по заказу муниципалитетов. Если им нужен какой-то мастер-класс, мы договариваемся с мастером, выезжаем и проводим занятие», – отметила руководитель центра.

Наталья Белова также отметила, что наибольшей популярностью у псковичей и гостей региона пользуются мастер-классы по созданию изделий из глины, сувениров с использованием техники верховой набойки, а также создание кукол из натуральных материалов.

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