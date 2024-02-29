Псковички стали призёрами фестивалей по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Псковички, воспитанницы спортшколы «Олимп», стали призёрами фестивалей по фигурному катанию, которые прошли в Санкт-Петербурге 23 и 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
На фестивале Super Star в школе фигурного катания «Вершина» Алиса Осипова взяла бронзу по третьему юношескому разряду среди спортсменок 2015-2016 годов рождения.
Псковичка Каталея Аветикян стала победительницей на фестивале «Ярче звёзд», который прошёл в школе фигурного катания «Невские берега». Спортсменка добилась победы в категории «Новичок-3» среди спортсменок 2018 года рождения.
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