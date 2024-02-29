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Псковские курсанты стали победителями творческого конкурса, посвящённого подвигу 6-й роты

Псковские курсанты стали победителями художественного и литературного конкурса «Воины-герои 6-й роты и герои сегодняшнего дня», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

На конкурс было представлено более 100 эссе, социологических опросов, исследовательских работ, мультимедийных презентаций, видеосюжетов, рассказов и стихотворений учащихся из Псковской, Новгородской, Нижегородской, Рязанской областей и Республики Башкортостан.

Награждение победителей состоялось на торжественном открытии военно-патриотических юношеских чтений «Святые воины России. Памяти 6-й роты».

Псковские курсанты стали победителями во всех номинациях конкурса. Так, Полина Яковлева и Елизавета Грищенкова стали лучшими в написании эссе, рассказа и стихотворения. Елизавета Гищенкова также победила в номинациях «Презентация» и «Исследовательская работа». Виталий Соколов и Илья Шагалов заняли первые места в номинациях «Соцопрос» и «Видеосюжет».

Научные руководители курсантов – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков и преподаватель этой кафедры Роман Пушилин.

Организатором конкурса выступил псковский воинский храм Святого Князя Александра Невского.

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