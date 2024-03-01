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Общество

24 года назад десантники 6-й роты совершили подвиг на высоте 776

1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.

24 года назад десантники 6-й роты совершили подвиг на высоте 776. Фото: ПАИ

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне на высоте 776 в ожесточенном бою с превосходящими силами террористов погибла 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Сегодня в Пскове состоится ряд памятных мероприятий, посвящённых их подвигу.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты.

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