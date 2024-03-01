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Диалог с отцом Героя России состоялся в региональном избирательном штабе

​Диалог с отцом Героя России состоялся в региональном избирательном штабе в четверг, 29 февраля, сообщает корреспондент ПАИ. В качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев - отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе 6-й роты в Чеченской Республике в 2000 году.

Владимир Воробьев. Фото пресс-службы регионального избирательного штаба

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни.

Владимир Воробьев подчеркнул, что мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто прошел суровую армейскую школу, и тем, кто несет службу сегодня. «Чувством патриотизма наполнены наши сердца, а патриотизм - это любовь к своей Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре. Каждый из вас должен уяснить, что под патриотизмом понимается не просто любовь к Родине, а преданность ей и гордость за нее», – сказал он.

Владимир Воробьев рассказал гостям штаба о себе и о подвиге легендарной 6-й роты 104-го гвардейского полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

«1 марта 2000 года 6-я рота псковских десантников приняла неравный бой под Улус-Кертом, оказывая героическое сопротивление многократно превосходящим силам боевиков. Воины 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии преградили путь бандитам, рвавшимся через Аргунское ущелье в Чеченской Республике в долину и далее в Дагестан. Имена 84 гвардейцев-десантников, шагнувших в бессмертие, знает вся Россия. Благодарная память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах! И чем дальше в прошлое уходит этот жесточайший бой, тем явственнее величие этого подвига. Молодые ребята, отдавшие жизнь за своих ближних, навсегда останутся примером воинской доблести и самоотверженного служения Родине», - рассказал Владимир Воробьев и пожелал присутствующим испытывать чувство гордости за свою Родину, ее богатую историю: «Чтобы вы своими достойными поступками, добросовестным трудом приумножали славу родного города».

Напомним, 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ под командованием подполковника М. Евтюхина приняли бой с 2,5 тыс. боевиков. Предотвратив прорыв бандформирований, 84 из 90 десантников погибли. За проявленный героизм 22 военнослужащим присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. На месте подвига псковских десантников установлен поклонный крест.

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