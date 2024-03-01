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Происшествия

Мужчина осужден за поджог дома в Гдовском районе

Гдовским районным судом Псковской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершённого путём поджога), сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый, не получив денежного вознаграждения за выполненные работы за строительство печного комплекса, решил уничтожить строящийся дом потерпевшего путем его поджога. Облив бензином строительный утеплитель, находящийся в доме, поджог его, огонь распространился на деревянную стену и деревянный пол. Тем временем подсудимый вышел из дома, сел в автомобиль и уехал.

В результате указанных умышленных действий подсудимого произошло возгорание пола дома и дальнейшее распространение огня на другие конструкции, повлекшее полное уничтожение строящегося дома.

Также в результате пожара уничтожен еще один жилой дом, расположенный в непосредственной близости.

Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 4 087 480 рублей 50 копеек.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и пояснил, что при строительстве печи потерпевший постоянно высказывал в его адрес недовольства относительно качества работы, в последующем продолжительное время потерпевший отказывался принять работу и оплатить ее. Вследствие накопившихся длительных негативных отношений с работодателем и обиды из-за его действий подсудимый разозлился и решил поджечь строящийся дом.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, явки с повинной, пенсионный возраст подсудимого и наличия заболеваний, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Исковые требования потерпевшего в качестве возмещения имущественного ущерба в размере 4 087 480 рублей 50 копеек удовлетворены в полном объеме, также взыскана компенсация морального вреда 200 000 рублей.

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