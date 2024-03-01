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Общество

Лучших муниципальных служащих определят в Псковской области

Региональный конкурс «Лучший муниципальный служащий» снова пройдет в Псковской области. Прием заявок на участие в конкурсе начнется 11 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На первом этапе будет семь номинаций: экономика; финансы; градостроительство, архитектура и землепользование; жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения; правовое обеспечение; организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления; социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика).

На первом этапе конкурсная комиссия оценит представленные организатору документы претендентов. Пакет включает анкету участника конкурса, согласие на обработку персональных данных, характеристику и конкурсную работу с ее презентацией. Конкурсная работа может быть представлена в форме проекта, реализованного в профессиональной деятельности (планируемого к реализации), управленческой практики или в форме письменной работы по теме «Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования».

Второй этап конкурса будет включать тестирование на знание основ Конституции РФ, Устава Псковской области, федерального и регионального законодательств в сфере местного самоуправления, муниципальной службы и противодействия коррупции и знание государственного языка страны (русского языка), а также решение конкурсного задания в соответствии с номинацией.

Критериями оценки участников конкурса является новизна и творческий подход в решении задания; логичность, аргументированность и содержательность выступления; четкость ответов на вопросы членов комиссии и ораторское мастерство.

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставляемым документам, порядком проведения конкурса и скачать формы документов можно здесь.

Побороться за почетное звание смогут служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года и не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2024 года на почту: info-umstr@pskov.ru.

Информация по вопросам участия в конкурсе: тел. (8112) 29-98-01, отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Организатор конкурса — управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Конкурс «Лучший муниципальный служащий» в Псковской области проводится по поручению губернатора Михаила Ведерникова с 2021 года.

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