Подрядчик, который подвёл Псковский перинатальный центр, включён в чёрный список
Подрядчик, который подвёл Псковский перинатальный центр, включён в чёрный список, сообщили ПАИ в Псковском УФАС.
10 января перинатальный центр заключил контракт на оказание услуг прачечных (стирка мягкого инвентаря) с ООО «Талион». В этот же день общество предложило расторгнуть контракт по соглашению сторон в связи с возможной приостановкой деятельности и выходом из строя автотранспорта для логистических нужд.
Действия общества привели к срыву деятельности учреждения здравоохранения, заказчик вынужден был заключить прямой договор по п. 4 ч. 1 ст. 93 закона о контрактной системе, чтобы обеспечить стирку мягкого инвентаря.
В результате хабаровская компания на два года включена в реестр недобросовестных подрядчиков.
В памятных мероприятиях в честь 6-й роты в Пскове участвует делегация из Брянской области
Энергетики Псковской ГРЭС начали подготовку к весеннему половодью