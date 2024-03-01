Подрядчик, который подвёл Псковский перинатальный центр, включён в чёрный список

10:45, 01 марта 2024, ПАИ

Подрядчик, который подвёл Псковский перинатальный центр, включён в чёрный список, сообщили ПАИ в Псковском УФАС.

10 января перинатальный центр заключил контракт на оказание услуг прачечных (стирка мягкого инвентаря) с ООО «Талион». В этот же день общество предложило расторгнуть контракт по соглашению сторон в связи с возможной приостановкой деятельности и выходом из строя автотранспорта для логистических нужд.

Действия общества привели к срыву деятельности учреждения здравоохранения, заказчик вынужден был заключить прямой договор по п. 4 ч. 1 ст. 93 закона о контрактной системе, чтобы обеспечить стирку мягкого инвентаря.

В результате хабаровская компания на два года включена в реестр недобросовестных подрядчиков.