Пскович проведёт судейский семинар по баскетболу в Великом Новгороде

11:03, 01 марта 2024, ПАИ

Председатель коллегии баскетбольных судей Псковской области Денис Аторин проведёт семинар по повышению квалификации судей и судей-секретарей по баскетболу. Мероприятие состоится в Великом Новгороде 2 марта. Об этом сообщается в группе «Школа молодого арбитра Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

В семинаре примут участие судьи, судьи-секретари, тренеры, учителя, преподаватели физической культуры и другие заинтересованные лица.

Семинар организован управлением по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода и Федерацией баскетбола Новгородской области.

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