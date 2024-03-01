Пскович проведёт судейский семинар по баскетболу в Великом Новгороде
Председатель коллегии баскетбольных судей Псковской области Денис Аторин проведёт семинар по повышению квалификации судей и судей-секретарей по баскетболу. Мероприятие состоится в Великом Новгороде 2 марта. Об этом сообщается в группе «Школа молодого арбитра Пскова» в соцсети «ВКонтакте».
В семинаре примут участие судьи, судьи-секретари, тренеры, учителя, преподаватели физической культуры и другие заинтересованные лица.
Семинар организован управлением по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода и Федерацией баскетбола Новгородской области.
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