Профсоюзные активисты почтили память десантников 6-й роты

11:08, 01 марта 2024, ПАИ

1 марта профсоюзные активисты в Пскове почтили память десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка, возложив цветы к памятнику. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

24 года назад рота под командованием подполковника М. Н. Евтюхина вступила в неравный бой с боевиками у высоты 776 под Улус-Кертом в Чечне. 22 солдатам 6-й роты присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Они совершили подвиг! Рота закрыла нашу страну от более чем двух тысяч боевиков, не сдалась, не отошла. Воины уничтожили треть наступавших и предотвратили прорыв. Погибло 84 военнослужащих из 90. Страшно подумать, что могло бы произойти, какое количество нападений и терактов, если бы псковские десантники не стояли насмерть в Аргунском ущелье. Мы помним своих героев и чтим их подвиг! Сегодня их дело достойно продолжают те, кто сражается на Украине, защищая нашу страну. И мы знаем, что победа будет за нами! Мы победим!» — сказал председатель Псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.