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Память 6-й роты почтили на воинском захоронении в Орлецах

Память 6-й роты почтили сегодня, 1 марта, на воинском захоронении на кладбище Орлецы в Пскове, передает корреспондент ПАИ. Заупокойную литию отслужил ключарь храма Александра Невского Александр Короплясов.

«24 года - это небольшой период по историческим меркам. Но это такой большой срок, наполненный вашей болью. Каждый год встречаемся здесь - и каждый год сложно подбирать слова. Нет таких слов, которые хоть на толику могли бы эту боль утраты как-то компенсировать, компенсировать могут только дела, только память о подвиге», – сказал принимающий участие в памятных мероприятиях первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Андрей Турчак. Фото: ПАИ

Он также передал слова памяти и благодарности родным и близким бойцов 6-й роты от президента Владимира Путина. «Он помнит о каждом из ребят, о каждой семье. Он просил передать, что так было, так есть и так будет всегда», – сказал Турчак.

Александр Серавин. Фото: ПАИ

Заместитель губернатора Михаила Ведерникова Александр Серавин от имени главы региона выразил искренние слова соболезнования родным и близким героев. «Сегодня десантники нашей 76-й дивизии снова отстаивают интересы нашей страны. За их плечами поддержка десантного братства и небесного воинства. Благодарю всех, кто выполнил и выполняет свой долг. Победа будет за нами», – передал вице-губернатор слова Михаила Ведерникова.

Алексей Наумец. Фото: ПАИ

«Мы с вами не один год несем эту траурную ношу. Ваши дети сейчас служат примером служения отечеству. Наши ребята ценой своей жизни отстояли нашу независимость. Низкий вам поклон. Вечная им память, слава героям», – сказал сенатор от Псковской области Алексей Наумец.

В траурных мероприятиях принимают участие председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и глава Пскова Борис Елкин.

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