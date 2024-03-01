Около 270 млн цветов и растений ввезли в Россию через Псковскую область за два месяца

12:19, 01 марта 2024, ПАИ

Около 270 млн срезанных цветов и горшочных растений ввезли в Россию через Псковскую область в 2024 году, сообщила на пресс-конференции руководитель отдела карантинного фитосанитарного контроля в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора Светлана Смурова, передаёт корреспондент ПАИ.

«Если сравнивать это с показателями прошлого года, то наблюдается снижение около шести процентов срезанных цветов», – уточнила спикер.

Светлана Смурова добавила, что цветы попадают в РФ преимущественно из Литвы и Латвии, но выращивают их в Нидерландах (42% от всех поставок) и Эквадоре (33%).