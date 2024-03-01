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Общество

Почти 200 случаев обнаружения карантинной цветочной продукции зафиксировали сотрудники фитосанитарного контроля в 2024 году

193 случая обнаружения карантинной цветочной продукции зафиксировали сотрудники фитосанитарного контроля в 2024 году. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель отдела карантинного фитосанитарного контроля в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора Светлана Смурова, передаёт корреспондент ПАИ.

Почти 200 случаев обнаружения карантинной цветочной продукции зафиксировали сотрудники фитосанитарного контроля в 2024 году. Фото ПАИ

«При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в 2024 году должностными лицами управления было выявлено шесть видов объектов карантинной продукции в 193 случаях обнаружения общим объёмом 119 тыс. срезанных цветов. Это порядка 0,1 % от общего объёма ввезённой продукции», – подчеркнула Светлана Смурова.

В первую очередь, это различные виды карантинных трипсов, добавила спикер пресс-конференции. «Например, западный цветочный трипс, томатный трипс. Также выявляем табачную белокрылку, американского эхинотрипса. Были случаи обнаружения возбудителей болезней растений», – сказала она.

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