Почти 200 случаев обнаружения карантинной цветочной продукции зафиксировали сотрудники фитосанитарного контроля в 2024 году

17:28, 01 марта 2024, ПАИ

193 случая обнаружения карантинной цветочной продукции зафиксировали сотрудники фитосанитарного контроля в 2024 году. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель отдела карантинного фитосанитарного контроля в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора Светлана Смурова, передаёт корреспондент ПАИ.

«При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в 2024 году должностными лицами управления было выявлено шесть видов объектов карантинной продукции в 193 случаях обнаружения общим объёмом 119 тыс. срезанных цветов. Это порядка 0,1 % от общего объёма ввезённой продукции», – подчеркнула Светлана Смурова.

В первую очередь, это различные виды карантинных трипсов, добавила спикер пресс-конференции. «Например, западный цветочный трипс, томатный трипс. Также выявляем табачную белокрылку, американского эхинотрипса. Были случаи обнаружения возбудителей болезней растений», – сказала она.