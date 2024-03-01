Врач-нарколог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 марта, в 14:00. Собеседником ведущих станет заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова.
- Почему дети начинают пробовать наркотики, алкоголь, сигареты?
- Кто находится в группе риска?
- Сколько человек стоит на учете в диспансере, можно ли обратиться к специалисту анонимно?
- Можно ли предотвратить подростковую наркоманию и злоупотребление алкоголем и табаком?
- Каковы последствия употребления наркотиков для детского организма?
- Если у родителей возникают подозрения, что ребенок употребляет наркотики, что делать в такой ситуации?
Эфир можно смотреть в группе Псковского агентства информации «ВКонтакте»: https://vk.com/paipskov.
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