Врач-нарколог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

13:42, 01 марта 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 марта, в 14:00. Собеседником ведущих станет заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова.

- Почему дети начинают пробовать наркотики, алкоголь, сигареты?

- Кто находится в группе риска?

- Сколько человек стоит на учете в диспансере, можно ли обратиться к специалисту анонимно?

- Можно ли предотвратить подростковую наркоманию и злоупотребление алкоголем и табаком?

- Каковы последствия употребления наркотиков для детского организма?

- Если у родителей возникают подозрения, что ребенок употребляет наркотики, что делать в такой ситуации?

Эфир можно смотреть в группе Псковского агентства информации «ВКонтакте»: https://vk.com/paipskov.