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Общество

О самых популярных цветах, ввозимых в Россию, рассказала эксперт

О самых популярных цветах, ввозимых в Россию, на пресс-конференции в пятницу, 1 марта, рассказала руководитель отдела карантинного фитосанитарного контроля в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора Светлана Смурова, передаёт корреспондент ПАИ.

О самых популярных цветах, ввозимых в Россию, рассказала эксперт. Фото ПАИ

Ассортимент цветочной продукции очень широкий, заметила Светлана Смурова. «Наибольший объём ввозимой цветочной продукции приходится на розы, хризантемы, гвоздики, эустомы, альстромерии, тюльпаны. Есть и экзотические цветы», – сказала она

Чаще остальных в Россию поступают цветы, выращенные в Нидерландах, Эквадоре, Кении и Колумбии. «В этом году цветы ввозились из 41 страны мира, в прошлом году было 47 стран», – резюмировала руководитель отдела карантинного фитосанитарного контроля.

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