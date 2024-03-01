О самых популярных цветах, ввозимых в Россию, рассказала эксперт

18:53, 01 марта 2024, ПАИ

О самых популярных цветах, ввозимых в Россию, на пресс-конференции в пятницу, 1 марта, рассказала руководитель отдела карантинного фитосанитарного контроля в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора Светлана Смурова, передаёт корреспондент ПАИ.

Ассортимент цветочной продукции очень широкий, заметила Светлана Смурова. «Наибольший объём ввозимой цветочной продукции приходится на розы, хризантемы, гвоздики, эустомы, альстромерии, тюльпаны. Есть и экзотические цветы», – сказала она

Чаще остальных в Россию поступают цветы, выращенные в Нидерландах, Эквадоре, Кении и Колумбии. «В этом году цветы ввозились из 41 страны мира, в прошлом году было 47 стран», – резюмировала руководитель отдела карантинного фитосанитарного контроля.