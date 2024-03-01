Недобросовестного подрядчика осудят за срыв строительства школы на улице Киселёва в Пскове

15:34, 01 марта 2024, ПАИ

Подрядчика привлекут к ответственности за срыв сроков строительства школы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что подрядчик нарушил сроки строительства школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове. Объект, который строился в рамках президентского нацпроекта «Образование», до сих пор не сдан.

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) направлено в суд. Также в адрес подрядчика внесено представление.

Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре города.