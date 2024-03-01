Недобросовестного подрядчика осудят за срыв строительства школы на улице Киселёва в Пскове
Подрядчика привлекут к ответственности за срыв сроков строительства школы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что подрядчик нарушил сроки строительства школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове. Объект, который строился в рамках президентского нацпроекта «Образование», до сих пор не сдан.
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) направлено в суд. Также в адрес подрядчика внесено представление.
Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре города.
Недобросовестного подрядчика осудят за срыв строительства школы на улице Киселёва в Пскове
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