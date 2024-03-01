Более 90 млн рублей пытался удержать от взыскания бывший руководитель невельского предприятия

17:12, 01 марта 2024, ПАИ

Более 90 млн рублей пытался удержать от судебного взыскания бывший руководитель невельского предприятия. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Следствие установило, что бывший руководитель муниципального унитарного предприятия с 2019 по 2020 год совершил 29 преступлений по части 2 статьи 315 УК РФ. Зная о судебном взыскании с предприятия более 91,5 млн рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций, мужчина неоднократно игнорировал исполнение решения суда при наличии у предприятия финансовой возможности его исполнить.

В то же время бывший руководитель предприятия неоднократно инициировал перечисление денег по оплате услуг и сырья, минуя расчетные счета предприятия.

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения.

Санкция части 2 статьи 315 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.