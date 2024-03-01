Более 90 млн рублей пытался удержать от взыскания бывший руководитель невельского предприятия
Более 90 млн рублей пытался удержать от судебного взыскания бывший руководитель невельского предприятия. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.
Следствие установило, что бывший руководитель муниципального унитарного предприятия с 2019 по 2020 год совершил 29 преступлений по части 2 статьи 315 УК РФ. Зная о судебном взыскании с предприятия более 91,5 млн рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций, мужчина неоднократно игнорировал исполнение решения суда при наличии у предприятия финансовой возможности его исполнить.
В то же время бывший руководитель предприятия неоднократно инициировал перечисление денег по оплате услуг и сырья, минуя расчетные счета предприятия.
Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения.
Санкция части 2 статьи 315 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Более 90 млн рублей пытался удержать от взыскания бывший руководитель невельского предприятия
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