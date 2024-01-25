Дизайнерская мебель, сантехника и предметы интерьера DG Home

14:57, 01 марта 2024, ПАИ

DG Home – это инновационный интернет-магазин оригинальной дизайнерской мебели и стильных предметов интерьера. Бренд принадлежит ГК Domoff Group, занимающейся строительством и разработкой архитектурных проектов с 2006 года. Подразделение DG Home появилось в 2012 году для создания дизайнерских предметов интерьера и мебели.

Интернет-магазин торгует продукцией собственной марки и товарами более 500 ведущих мировых брендов. В каталоге представлено свыше 150 000 товаров для дома. Ассортимент включает широкий перечень товаров для создания уюта: мебель и декор, сантехника и зеркала, свет, декор, посуда и текстиль. С DG Home сотрудничают более 1000 дизайнеров, а число довольных клиентов превышает 200 000 человек.

Производство и разработка дизайнерской мебели

DG Home разрабатывают проекты и изготавливают дизайнерскую мебель, товары для света и декор для дома, дачи, коттеджей. Кроме того, бренд предлагает товары для бизнес-сектора – ресторанов и кафе, офиса, гостиниц и других общественных заведений, где требуется стильная и надежная обстановка.

Компания изготавливает мебель и по эксклюзивным заказам. Клиенты могут заказать шкаф-купе, кухню, прихожую, спальню и любой другой гарнитур необходимого размера, цвета и формы.

Сотрудники компании при разработке и изготовлении мебели руководствуются следующими принципами:

высочайшее качество и долговечность конечной продукции;

комфорт, уют, функциональность изделий;

оригинальность стиля и дизайнерских решений;

экологичные и безопасные материалы;

индивидуальный подход.

Сантехника DG Home

Одно из последних обновлений каталога магазина – появление на сайте раздела сантехники, в котором представлено более 5800 товаров для ванной, туалета и кухни. В их числе – ванны, смесители, унитазы, душевые кабины и сопутствующее оборудование.

Эскизные проекты

Преимущество DG Home – возможность заказа индивидуального эскизного проекта. Профессиональные дизайнеры и архитекторы разрабатывают интерьеры на основе собственной продукции марки и лучших изделий других брендов.

Особенности сайта DG Home

Удобство интернет-магазина оценили 120 000 подписчиков. Профессиональный блог ежемесячно посещают 600 тысяч пользователей. На сайте организована удобная каталогизация товаров с нативной навигацией и подробными и красочными фото. Есть подробный раздел с тысячами готовых типовых интерьеров.

Особый изыск сайта – наличие 3D-моделей популярных товаров. К скачиванию доступно почти 2000 позиций. Используя модели, покупатели могут самостоятельно сформировать интерьеры программными средствами 3D Studio Max.

DG Home – это дизайнерская мебель, огромное разнообразие предметов интерьера, брендовая сантехника и освещение, разработка эскизных проектов и инновационный интернет-магазин с использованием 3D-технологий. Миссия компании – помощь в создании стильного, функционального и комфортного жилого пространства.

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