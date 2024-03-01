В Псковской области стало много синтетических наркотиков - эксперт
В Псковской области стало много синтетических наркотиков, сообщила заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
По словам врача, они вызывают особенно быстрое привыкание. «Но большинство думает, что они легко «соскочат», что их эта зависимость не коснётся», – отметила Татьяна Антонова.
Кроме того, добавила медик, таким людям закрыт путь в армию, в систему МВД и другие силовые ведомства.
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