В Псковской области стало много синтетических наркотиков - эксперт

15:09, 01 марта 2024, ПАИ

В Псковской области стало много синтетических наркотиков, сообщила заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам врача, они вызывают особенно быстрое привыкание. «Но большинство думает, что они легко «соскочат», что их эта зависимость не коснётся», – отметила Татьяна Антонова.

Кроме того, добавила медик, таким людям закрыт путь в армию, в систему МВД и другие силовые ведомства.