Нарколог из Пскова: На то, будет подросток употреблять наркотики или нет, влияет его психологический портрет

15:28, 01 марта 2024, ПАИ

На то, будет подросток употреблять наркотики или нет, влияет его психологический портрет, пояснила заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Наркотики выбирают не из богатых или бедных, тут скорее важен психологический портрет человека. А подростки всегда хотят быстро повзрослеть, эмансипироваться, не быть «белой вороной», утвердиться в глазах сверстников. Наркотики они считают хорошим способом для этого», – отметила врач.

По ее словам, девушки начинают принимать наркотики под влиянием молодых людей, для которых они были просто «кошельком», на некоторых подростков давит компания, в которой лидер употребляет.

«Если в жизни дочери появился новый человек, то родителям стоит обратить на это внимание, проявить участие. Если пропустить момент, подросток десоциализируется, ослабевают его умственные способности, он не учится, не готовится к будущей профессии. А ведь нынешняя «синтетика» одурманивает очень быстро. Потом начинается ложь родителям, кражи денег», – рассказала Татьяна Антонова.