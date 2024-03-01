В Псковской области нет ребцентров для наркозависимых подростков

15:41, 01 марта 2024, ПАИ

В Псковской области нет НКО, которые занимаются реабилитацией наркозависимых подростков, сообщила заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«А если реабилитации нет, то вся наша медицинская «чистка» бывает бесполезной. Мы их «чистим», а они выходят и снова погружаются на дно», – констатировала Татьяна Антонова.

Врач напомнила, что наркотики, как токсины, влияют не только на умственные, но и на физические способности: иммунную систему, на работу внутренних органов. «Человек постепенно превращается в инвалида, – резюмировала врач. – Я давно работаю и могу сказать, что первых моих пациентов уже нет в живых, а им сейчас должно было быть лет по 40. И вот родители живы, мы общаемся, а ребёнка их нет».