Анонимное психологическое тестирование на употребление наркотиков пройдёт в шести школах Пскова

16:04, 01 марта 2024, ПАИ

В этом году психологическое тестирование, которое поможет выявить школьников, употребляющих наркотики пройдет в шести школах и двух колледжах Пскова. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщила заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова.

«Как правило, анонимное тестирование проводится в 8-9 классах. Могу сказать, что у них очень слабый социальный иммунитет: они очень падки на новое, но не думают о последствиях», - констатировала медик.