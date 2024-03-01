Анонимное психологическое тестирование на употребление наркотиков пройдёт в шести школах Пскова
В этом году психологическое тестирование, которое поможет выявить школьников, употребляющих наркотики пройдет в шести школах и двух колледжах Пскова. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщила заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова.
«Как правило, анонимное тестирование проводится в 8-9 классах. Могу сказать, что у них очень слабый социальный иммунитет: они очень падки на новое, но не думают о последствиях», - констатировала медик.
Анонимное психологическое тестирование на употребление наркотиков пройдёт в шести школах Пскова
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