Псковские подростки часто впервые пробуют алкоголь за столом с родителями

16:26, 01 марта 2024, ПАИ

Псковские подростки часто впервые пробуют алкоголь за столом с родителями, отметила заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Родители, сами того не замечая, показывают детям пример поведения. Малыши 4-5 лет видят, как родители пьют, как звенят бокалы, какие все весёлые, это откладывается в памяти как норма», – рассказала врач.

По мнению нарколога, именно в это время с ребенком стоит разговаривать на тему алкоголя, чтобы пояснить, какие могут быть последствия от его употребления.