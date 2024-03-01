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Общество

Михаил Ведерников посетил  Социальный городок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил сегодня, 1 марта, открытый в начале 2024 года Социальный городок в районе ул. Байкова в Пскове. Глава региона проконтролировал, как начало работать социальное учреждение нового для области формата.

Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году Социальный городок с целью контроля начала деятельности. Фото здесь и далее: ПАИ

Во время визита он пообщался с жильцами Социального городка, осмотрел жилой корпус, где квартиры подготовлены для приема граждан.

Пока в Социальном городке проживает семь человек. Ещё восемь ожидают заселения. В одной квартире живут по два человека. За ними обеспечен полный уход.

«Кормят по нормативам, если у кого-то есть предпочтения, это все соблюдается, сейчас пользуемся помощью Минздрава. Если необходима консультация, то вызывают врачей. В планах получить медицинскую лицензию», – отметила директор ГБУСО ПО «Социальный городок» Ольга Семенкова.

Встрече с родственниками не препятствуют. «Когда есть у родственников возможности, они приходят. Охрана фиксирует время, когда и кто пришел. Единственное, что просят подстраиваться под режим питания и сна. Если в городе есть родственники, то можно к ним в гости сходить», – добавила Ольга Семенкова.

Она также уточнила, что пока нет медицинской лицензии, осмотры врача осуществляются по необходимости.

Штат по техническому персоналу закрыт полностью, добавила Ольга Семенкова.

  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил открытый в 2024 году социальный городок с целью контроля начала деятельности
    Фото: ПАИ

«Важна "чувствительная" работа по отношению к подопечным. Чтобы руководители людей брали сюда на работу не по остаточному принципу, а чтобы человек не только профессиональным навыкам соответствовал, а с душой относился и по-доброму» – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напоследок губернатор дал поручение подрядчику ускорить завершение всех остаточных работ.

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