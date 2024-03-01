Мероприятия ко Дню православной книги пройдут в Пскове

19:21, 01 марта 2024, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих побольше узнать о православной книге и принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню православной книги. Они пройдут в Пскове с 1 по 10 марта, сообщили ПАИ организаторы.

Принять участие можно в тематической онлайн-викторине в группе Молодёжного центра Пскова.

Также 14 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова состоится встреча с протоиереем Романом (Лединым) «Самые главные книги для мирян и монашествующих доступным языком». Начало в 13:00.

Помимо этого, состоится урок-мастерская «Православная книга рядом», которую проведёт учитель русского языка и литературы, преподаватель курса «Ключ разумения» Анастасия Иванова.

Вход на мероприятия свободный.

Отметим, 460 лет назад на Руси произошло важное историческое событие: 14 марта диакон Иван Фёдоров на Московском печатном дворе издаёт первую печатную книгу. В память об этом событии в 2010 году в нашей стране учреждена памятная дата – День православной книги.