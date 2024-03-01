Как провести первые весенние выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин

21:21, 01 марта 2024, ПАИ

Как интересно и с пользой провести первые весенние выходные, 2 и 3 марта, в Пскове. Глава города в своём телеграм-канале предложил несколько вариантов времяпрепровождения, которые могли бы заинтересовать псковичей и гостей Пскова.

Например, насладиться концертной программой заслуженного артиста России Александра Либа «Мой путь, моя судьба…» можно в эту субботу, 2 марта. Концерт пройдёт на сцене БКЗ филармонии (Некрасова, 24). Начало в 17:00

Посмотреть полнокупольный фильм «Звёздное небо славян» можно в Псковском планетарии (Советская, 64а). Мероприятие пройдёт 2 марта. Начало в 14:00.

В этот же день, 2 марта, в Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4) состоится мастер-класс «Шоколад своими руками». Начало в 14:00

Посетить спектакль «Незнайка и его друзья» можно в Театре кукол (Конная, 3). Два спектакля пройдут в воскресенье, 3 марта, в 12:00 и 14:00

Сказка с оркестром и песочной анимацией «Золотой петушок» пройдёт в БКЗ филармонии (Некрасова, 24) в это воскресенье. Начало в 12:00

Борис Елкин также пожелал всем хороших предстоящих выходных.