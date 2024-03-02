Неизвестный сбил женщину и скрылся с места ДТП в Пскове
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода в Пскове и скрылся с места ДТП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Авария произошла ещё 13 февраля, у дома №34 по улице Вокзальной сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП обратилась в травмпункт.
Очевидцев произошедшего и лиц, владеющих какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42.
А водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову по вышеуказанным телефонам.
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