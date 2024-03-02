Михаил Ведерников передал награду вдове погибшего в зоне СВО псковского офицера

15:44, 02 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награду старшего лейтенанта, кавалера ордена Мужества Сергея Ивлиева, погибшего в ходе специальной военной операции, вдове военнослужащего. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами вручён вдове по поручению президента России Владимира Путина. Встреча с супругой военнослужащего прошла в правительстве региона. На церемонию вдова офицера пришла вместе с маленькой дочерью.

«Государственной награды старший лейтенант Сергей Ивлиев удостоен за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно», — написали в пресс-службе региона.

Глава региона выразил искренние соболезнования жене Сергея Ивлиева. «Ваш муж был настоящим русским офицером, настоящим героем. Своим подвигом он замедлил действия противника, позволив нашим войскам улучшить позиции и продолжить наступление. Пусть эта награда хранится в вашей семье и служит напоминанием о героизме вашего супруга», — сказал Михаил Ведерников вдове погибшего десантника.

В ответ супруга Сергея Ивлиева поблагодарила губернатора за награду, которой удостоен военнослужащий.