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Общество

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Псковская книга – 2023»

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Псковская книга – 2023». Заявки принимаются до 25 марта, сообщили в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Фото: организаторы


Конкурс пройдет в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад». По традиции награждение победителей состоится на церемонии открытия форума.

Конкурс проводится библиотекой имени В. Я. Курбатова при поддержке комитета по культуре Псковской области, Псковского регионального отделения Союза писателей России, Псковской библиотечной ассоциации.

Конкурс пройдёт в четырех номинациях: «Книга года», «Человек книги», «Лучшее издание по истории края», «Лучшее литературно-художественное произведение».


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