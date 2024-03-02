Мошенники похитили более полутора миллионов рублей у жителей Псковской области

10:14, 03 марта 2024, ПАИ

Жители Пскова и Пустошки потеряли из-за мошенников более полутора миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники звонили жителям Пскова и Пустошки и предлагали быстрый заработок в Сети или покупку товаров через интернет, а одного пенсионера лишили крупной денежной суммы под предлогом якобы освобождения его родственницы от уголовной ответственности за совершение мнимого ДТП.

В итоге потерпевшие недосчитались в общей сложности более полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.