Михаил Ведерников поздравил победителей «Народного признания»

10:38, 03 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил победителей «Народного признания». Текст поздравления глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что уже 14 лет премия «Народное признание» объединяет самых достойных жителей региона, лучшие проекты и инициативы, яркие открытия и знакомит с ними всю область.

«С каждым годом престиж премии и интерес к ней только возрастает. В этом году было 14 номинаций, 270 прецедентов – выбрать лучших было непросто. 70 экспертов из разных отраслей отбирали заявки на первом этапе. Очень много гостей было и на самой церемонии вручения. Приехало 14 глав муниципалитетов, которые возглавили делегации своих районов, а также руководители федеральных структур и учреждений, областных комитетов», – написал глава региона.

Также он поблагодарил всех номинантов за неравнодушие, самоотдачу, за ежедневный вклад в развитие Псковской области.

«Отдельные слова благодарности коллективу Псковского агентства информации, главного организатора конкурса. От всей души поздравляю победителей с получением высокого звания «Народное признание»!» – добавил Михаил Ведерников.