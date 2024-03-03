Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил победителей «Народного признания»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил победителей «Народного признания». Текст поздравления глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что уже 14 лет премия «Народное признание» объединяет самых достойных жителей региона, лучшие проекты и инициативы, яркие открытия и знакомит с ними всю область.

«С каждым годом престиж премии и интерес к ней только возрастает. В этом году было 14 номинаций, 270 прецедентов – выбрать лучших было непросто. 70 экспертов из разных отраслей отбирали заявки на первом этапе. Очень много гостей было и на самой церемонии вручения. Приехало 14 глав муниципалитетов, которые возглавили делегации своих районов, а также руководители федеральных структур и учреждений, областных комитетов», – написал глава региона.

Также он поблагодарил всех номинантов за неравнодушие, самоотдачу, за ежедневный вклад в развитие Псковской области.

«Отдельные слова благодарности коллективу Псковского агентства информации, главного организатора конкурса. От всей души поздравляю победителей с получением высокого звания «Народное признание»!» – добавил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2024

Руководитель победившего в «Народном признании» танцевального коллектива: Дети безмерно счастливы
03 марта 2024

Жительницы Пскова рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта
03 марта 2024

Михаил Ведерников рассказал о переселении из аварийного жилья в новые квартиры
03 марта 2024

Пять военнослужащих из Псковской области погибли в зоне СВО
03 марта 2024

Автобусное сообщение Великие Луки – Витебск возобновили с начала марта
03 марта 2024

Михаил Ведерников поздравил победителей «Народного признания»
03 марта 2024

Победитель в номинации «Экомышление»: Наши дети должны видеть чистую природу
03 марта 2024

В Себеже открылся волонтёрский центр «От сердца к сердцу»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...