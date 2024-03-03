Михаил Ведерников рассказал о переселении из аварийного жилья в новые квартиры

11:48, 03 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём телеграм-канале видеосюжет о расселении из аварийного жилья в новые квартиры. Видеосюжет подготовил телеканал «Первый Псковский».

«В прошлом году в Пскове на улице Инженерной благодаря президентскому национальному проекту «Жильё и городская среда» был построен многоквартирный дом», – написал Михаил Ведерников.

Квартиры в новом доме получили более 500 человек. Все они были переселены из аварийного жилья.