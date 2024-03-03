Пожарные ликвидируют возгорание дома в Гдовском районе

20:22, 03 марта 2024, ПАИ

Дом размером 10 х 8 метров и пристройка площадью 6 х 6 метров загорелись в деревне Булатовщина Дальняя в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Пострадавших нет.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.