Псковичей просят помочь установить личность и найти родных неизвестного мужчины
Псковичей просят помочь установить личность и найти родных неизвестного мужчины, найденного в Воронежской области, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
В октябре 2002 года он был доставлен в медучреждение районного посёлка Кантемировка с потерей памяти.
Приметы: рост 165 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза серые. Имеет татуировку на кисти правой руки.
Всех, кто обладает информацией о найденном или о его родных, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, или 112.
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