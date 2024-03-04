Память преподобномученика Корнилия Псково-Печерского чтят православные сегодня

08:54, 04 марта 2024, ПАИ

День памяти святого преподобномученика Корнилия Псково-Печерского отмечают православные верующие сегодня, 4 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

В этот день митрополит Арсений совершит Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в 10:00.

Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский родился в 1501 году в Пскове в семье бояр Стефана и Марии. Чтобы дать сыну образование, родители отдали его в Псковский Мирожский монастырь, где он подвизался под началом старца: делал свечи, рубил дрова, обучался грамоте, переписке и украшению книг и иконописи. Окончив учение, Корнилий вернулся в родительский дом с решением стать иноком.

Он навсегда ушел из родного дома и принял иноческий постриг в Псково-Печерской обители. В 1529 году, в возрасте 28 лет, преподобный Корнилий был возведен во игумена и избран настоятелем монастыря. В его настоятельство Псково-Печерская обитель достигла наибольшего расцвета. Число братии увеличилось от 15 до 200 человек. Это количество насельников не было превышено ни при одном из последующих настоятелей.

Преподобный Корнилий закончил свой земной путь как мученик «много злая пострада», обезглавленный на 69-м году жизни по навету царем Иваном Грозным в 1570 году.

Первое и довольно продолжительное время мощи преподобномученика почивали в Богом зданных пещерах рядом со своими предшественниками – прежними настоятелями монастыря.

Однако позже святые мощи было решено перенести в соборную Успенскую церковь. В 1690 году митрополит Псковский и Изборский Маркелл со священным собором положили мощи святого в новом гробе к стене Успенского храма.

Спустя почти два столетия, в 1872 году, при настоятеле монастыря епископе Псковском и Порховском Павле мощи преподобномученика были переложены в новую медно-посеребренную раку.

В третий же раз мощи небесного покровителя обители положены во вновь устроенной более благолепной медно-посеребренной раке при настоятеле архимандрите Иннокентии в 1893 году.